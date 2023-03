China International Big Data Industry Expo 2023 bestätigt die Teilnahme von 93 Unternehmen an der Ausstellung, darunter Huawei und Alibaba

Guiyang, China, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Am 17. März erfuhr die Ausstellungsgruppe des Exekutivkomitees der China International Big Data Industry Expo 2023, dass bisher 93 Unternehmen, darunter China Electronics Corporation, Huawei und Alibaba, zugesagt haben an der Expo teilnehmen, die dieses Jahr vom 26. bis 28. Mai stattfindet.Der allgemeine Kontakt der Expo-Ausstellungsgruppe, Luo Geng, gab bekannt, dass die Expo in diesem Jahr sechs Offline-Themenausstellungshallen einrichten wird, darunter einen internationalen Pavillon, einen Pavillon für Ost-West-Berechnungen, einen digitalen Industriepavillon, einen Innovationspavillon und einen digitalen Lebenspavillon. Die Expo hofft, 320 Unternehmen für die Ausstellung zu gewinnen, die sich auf neue Technologien, neue Produkte, neue Pläne und neue Anwendungen im Bereich Big Data konzentrieren. Die Ausstellungsfläche beträgt 60.000 Quadratmeter. Die Expo-Ausstellungsgruppe hat Unternehmen aus der Big-Data-Branche zur Teilnahme eingeladen. Inzwischen haben 93 Unternehmen ihre Teilnahme an der Ausstellung bestätigt, darunter 12 internationale Unternehmen und 81 inländische Unternehmen.Die Expo wird professionelle, maßgeschneiderte Ausstellungsrouten einrichten. Mit Blick auf die Bedürfnisse der Unternehmen und die wichtigsten Bereiche der Branche werden professionelle, maßgeschneiderte Ausstellungsrouten entwickelt, z. B. zu den Themen „Ostzahlen und Westberechnung", Verbreitung von Datenelementen, intelligente Fertigung, Datensicherheit, Smart City und Cloud-Dienste usw.Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.bigdata-expo.cn/Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=439105Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2036196/Big_Data_Expo_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/china-international-big-data-industry-expo-2023-bestatigt-die-teilnahme-von-93-unternehmen-an-der-ausstellung-darunter-huawei-und-alibaba-301776219.htmlPressekontakt:Herr Xia,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: 2023 China International Big Data Industry Expo Executive Committee, übermittelt durch news aktuell