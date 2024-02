China Intelligence Information Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der China Intelligence Information-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,03 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,015 USD liegt, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,02 USD, wobei der letzte Schlusskurs auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung rund um die China Intelligence Information-Aktie wird als neutral bewertet, basierend auf der Betrachtung von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Intelligence Information-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50,88 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die China Intelligence Information-Aktie basierend auf verschiedenen Analysepunkten als "Neutral" eingestuft.