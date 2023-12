China Innovation Investment Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich China Innovation Investment in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem neutralen Bereich befindet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. In Bezug auf die Dividende schüttet China Innovation Investment eine Rendite von 0% aus, was 5,93 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Dividende als "schlecht" eingestuft.

