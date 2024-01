China Innovation Investment Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das Unternehmen China Innovation Investment wird derzeit analysiert und bewertet. Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der China Innovation Investment derzeit mit 0,01 HKD angegeben, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,01 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 HKD, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse die Gesamtnote "Neutral".

Im Hinblick auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs betrachtet. Die Dividendenrendite von China Innovation Investment liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,89 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Abschließend wird mithilfe des Relative Strength Index (RSI) eine Einschätzung überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liefert mit einem Wert von 50 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie damit auch im Hinblick auf den RSI ein "Neutral"-Rating.