China Innovation Investment Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von China Innovation Investment liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -9,09 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine Rendite von -13,09 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt China Innovation Investment mit 4 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Innovation Investment-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von 0 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, auch hier wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bei China Innovation Investment. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was auf eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung hindeutet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 50 Punkten liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält das China Innovation Investment-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Kategorien.