China Infrastructure & Logistics Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse von China Infrastructure & Logistics-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,87 HKD, was ähnlich ist wie der letzte Schlusskurs von 0,86 HKD. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,89 HKD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung abgegeben. Die Stärke der Diskussion zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen ergab ebenfalls neutrale Ergebnisse. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Infrastructure & Logistics-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der China Infrastructure & Logistics-Aktie ein insgesamt "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren und des RSI.

