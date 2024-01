China Infrastructure & Logistics Aktie: Pleite oder Chance?

Bei China Infrastructure & Logistics hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Weder besonders positive noch negative Themen haben zu einer Auffälligkeit in den sozialen Medien geführt, daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält China Infrastructure & Logistics daher eine "neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Infrastructure & Logistics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,88 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs beträgt 1 HKD, was einem Unterschied von +13,64 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 1 HKD mit einer Abweichung von +29,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (0,77 HKD). Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über China Infrastructure & Logistics in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Daher wird die Aktie heute ebenfalls mit einer "neutral"-Einschätzung bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die China Infrastructure & Logistics-Aktie einen Wert von 40,91 für RSI7 und 34,51 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "neutral"-Empfehlung und -Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.