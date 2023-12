China Infrastructure & Logistics Aktie: Grund zur Sorge?

Die China Infrastructure & Logistics Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,88 HKD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 0,72 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 18,18 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,7 HKD, was einer Differenz von +2,86 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Infrastructure & Logistics liegt bei 52,94 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die China Infrastructure & Logistics Aktie durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Diskussionen über die China Infrastructure & Logistics Aktie. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamtbewertung der China Infrastructure & Logistics Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Analyse des gleitenden Durchschnittskurses, des Relative-Stärke-Index, des Sentiments und des Anleger-Sentiments.