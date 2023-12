China Industrial Securities Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Dividende der China Industrial Securities wird im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs als Dividendenrendite angezeigt. Diese Kennzahl ist dynamisch und unterliegt börsentäglichen Schwankungen. Der aktuelle Wert von 0 Prozent liegt unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent, was einer Differenz von -5,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite der China Industrial Securities mit -11,29 Prozent um mehr als 4 Prozent darunter. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,06 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Industrial Securities um 3,23 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der China Industrial Securities mit 0,189 HKD um +26 Prozent über dem GD200 (0,15 HKD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,16 HKD, was einem Abstand von +18,13 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der China Industrial Securities-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung gegenüber China Industrial Securities wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass China Industrial Securities hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.