China Industrial Securities Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Dividendenrendite für China Industrial Securities beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Industrial Securities-Aktie zeigt einen Wert von 12, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung, da auch hier die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating für den RSI25 erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Industrial Securities liegt bei 13 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt von 22,57. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der China Industrial Securities-Aktie für die letzten 200 Handelstage um 38,67 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einer Abweichung von 30 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die China Industrial Securities-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, den RSI, das KGV und die technische Analyse eine insgesamt positive Bewertung.