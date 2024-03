China Industrial Securities Aktie: Überstürzen Sie nichts!

China Industrial Securities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" eine Outperformance von +2,34 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen jedoch 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was es aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment macht. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs um +9,41 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der China Industrial Securities-Aktie der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs um -11,43 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in der einfachen Charttechnik und letztendlich zu einem "Neutral"-Rating insgesamt.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Industrial Securities einen Wert von 13 auf, was bedeutet, dass die Börse 13,91 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 43 Prozent unter dem branchenüblichen KGV-Wert von 24 und macht den Titel unterbewertet. Aus diesem Grund wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.