China ITS Aktie: Lieber erstmal halten!

Die China Its Aktie wird von Analysten aufgrund ihres Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs negativ bewertet. Mit einer Differenz von -6,12 Prozent zum Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungsunternehmen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über China Its. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es sich aktuell im neutralen Fokus der Anleger befindet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem IT-Sektor hat China Its in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -6,87 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,31 Prozent verzeichnet, liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 6,56 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von China Its als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 1,79 liegt die Aktie insgesamt 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 42,65 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".