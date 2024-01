China ITS Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die China Its hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,14 HKD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 0,119 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -15 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 0,13 HKD, was einer Abweichung von -8,46 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Its mit einem aktuellen Wert von 35,29 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Its derzeit 1,84, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zur Branche "Informationstechnologie" liegt die China Its mit einer Rendite von -5,3 Prozent mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,51 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die China Its mit 1,21 Prozent darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.