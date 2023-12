China ITS Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die China Its-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine gemischte Bewertung erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 HKD, was einer Abweichung von -18,57 % entspricht. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Das Anleger-Sentiment für die China Its-Aktie wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1,79, was unter dem Branchendurchschnitt von 42,64 liegt und die Aktie somit als unterbewertet einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die China Its-Aktie in den verschiedenen Bereichen der Analyse.

China ITS kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China ITS jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China ITS-Analyse.

China ITS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...