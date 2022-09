China IPO Flow nimmt in New York zu, aber große Namen fehlen noch

Kernaussagen: Vier chinesische Unternehmen haben seit dem 6. September einen Antrag auf einen Börsengang in New York gestellt, was darauf hindeutet, dass sich solche Börsengänge nach einem Beinahe-Stillstand im vergangenen Jahr beschleunigen könnten Große neue US-Börsengänge chinesischer Unternehmen werden wahrscheinlich erst wieder aufgenommen, wenn die US-Wertpapieraufsichtsbehörde im Dezember ein Update zu einem neuen Informationsabkommen mit ihrem chinesischen Pendant vorlegt Von… Hier weiterlesen