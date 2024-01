China Huarong Energy Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Aktie von China Huarong Energy wird derzeit auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 0,07 bewertet, was 99 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von vergleichbaren Unternehmen aus dem Maschinenbereich (11,96). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete China Huarong Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um -5,78 Prozent gefallen sind. Dies stellt eine Unterperformance von -49,22 Prozent im Branchenvergleich dar. Der Energie-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -5,78 Prozent, und China Huarong Energy lag um 49,22 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Huarong Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,025 HKD liegt, was einer Abweichung von -37,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,02 HKD, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Huarong Energy derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,68 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Maschinenbranche von -8,68 Prozent.