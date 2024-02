China Huarong Energy Aktie: Quo vadis?

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Huarong Energy einen Wert von 0, was bedeutet, dass die Börse 0,07 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13 und deutet auf eine Unterbewertung des Titels hin, was zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV führt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des letzten Schlusskurses um -23,33 Prozent vom 200-Tage-Durchschnittskurs von 0,03 HKD. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Abweichung von +15 Prozent, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für China Huarong Energy zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien und im Meinungsmarkt weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche verzeichnete China Huarong Energy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -57,35 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt und eine Rendite von -65,15 Prozent. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 57,35 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.