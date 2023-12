China Huarong Energy Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Huarong Energy. Das bedeutet, dass in den sozialen Medien keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen aufgetreten sind. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Huarong Energy liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Dynamik des Aktienkurses über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 47,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,07 auf, was im Vergleich zur Branche "Maschinen" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Daher kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf dieser Grundlage ein "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Aktie von China Huarong Energy im letzten Jahr eine Rendite von -55 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von 43,01 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.