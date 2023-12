China Huarong Energy Aktie: In Lauerstellung

China Huarong Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Maschinenbranche. Der Unterschied beträgt 9,32 Prozentpunkte (0 % gegenüber 9,32 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von China Huarong Energy bei -55 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Maschinen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -12,17 Prozent, wobei China Huarong Energy mit 42,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, basierend auf einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den vergangenen zwei Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Während der letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu China Huarong Energy festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls ein "Neutral"-Rating.