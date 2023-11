China Huarong Asset Management Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Die technische Analyse der Aktie von China Huarong Asset Management zeigt interessante Entwicklungen. Durch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses lassen sich verschiedene Trends erkennen. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen beträgt der gleitende Durchschnitt aktuell 0,4 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,415 HKD liegt, was einem Unterschied von +3,75 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 0,37 HKD, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt, da der letzte Schlusskurs um +12,16 Prozent darüber liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Huarong Asset Management derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,64 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel auf Plattformen der sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Huarong Asset Management liegt bei 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was als neutral gilt und somit ebenfalls eine Bewertung als "Gut" erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der China Huarong Asset Management-Aktie in verschiedenen Kategorien der technischen Analyse.