China Huarong Asset Management Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Aktienkurs von China Huarong Asset Management verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,23 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt um -7,63 Prozent, was eine Underperformance von -2,6 Prozent für China Huarong Asset Management bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -7,97 Prozent, wobei China Huarong Asset Management 2,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Huarong Asset Management liegt bei 83, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 22,64) deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist das Unternehmen daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei China Huarong Asset Management. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt China Huarong Asset Management 5,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Kapitalmärkte" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent aufweist, wird die Aktie als ein unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.