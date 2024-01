China Huarong Asset Management Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Aktienkurs von China Huarong Asset Management hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Finanzsektor liegt die Rendite damit 1,62 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,61 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -8,24 Prozent, und China Huarong Asset Management liegt aktuell 1,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz bei China Huarong Asset Management konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten in Bezug auf die Stärke der Diskussion keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Zusammengefasst bekommt China Huarong Asset Management daher für diese Stufe ein "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 83, was bedeutet, dass die Börse 83,2 Euro für jeden Euro Gewinn von China Huarong Asset Management zahlt. Dies sind 251 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei China Huarong Asset Management in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral". Daher wird auch zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral" errechnet.