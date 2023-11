China Hongqiao Aktie: Das macht sprachlos!

Die China Hongqiao-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 3,34 Prozent, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,85 Prozent in der Branche Metalle und Bergbau liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die China Hongqiao-Aktie eine Rendite von -0,23 Prozent, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,3 Prozent, wobei China Hongqiao mit 2,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Hongqiao-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 98,41, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 66,54 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber China Hongqiao eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält China Hongqiao daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.