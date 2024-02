China Hongqiao Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die China Hongqiao-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,68 HKD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5,61 HKD, was einem Unterschied von -16,02 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Analyse der 50-Tages-Durchschnitt liegt der aktuelle Wert bei 5,87 HKD, was einem Unterschied von -4,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die China Hongqiao-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um China Hongqiao auf sozialen Medienplattformen deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende liegt China Hongqiao mit einer Ausschüttung von 3,76 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,98 %) niedriger. Die Differenz von 2,22 Prozentpunkten führt zu der Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die China Hongqiao-Aktie ein "Neutral"-Rating.