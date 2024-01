China Hongqiao Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Hongqiao beträgt 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 42,99 im Bereich "Metalle und Bergbau" unterdurchschnittlich ist. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass China Hongqiao unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für China Hongqiao liegt bei 75,76, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 55,76 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Investoren, die in China Hongqiao investieren, können eine Dividendenrendite von 3,34 % erzielen, was im Vergleich zur Branchendurchschnitt von 2,58 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag darstellt. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von China Hongqiao derzeit bei 6,93 HKD, was einen Abstand von -14,14 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 5,95 HKD bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 6,51 HKD ergibt sich eine Differenz von -8,6 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.