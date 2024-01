China Hongqiao Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "First Community":

China Hongqiao wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,7 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 43,09 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über China Hongqiao, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Dividendenpolitik von China Hongqiao weist eine niedrigere Ausschüttung auf (3,34 %) im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,95 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat China Hongqiao im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,3 Prozent erzielt, was 19,25 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 4,94 Prozent, und China Hongqiao liegt aktuell 19,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.