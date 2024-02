China-Hongkong Photo Products Aktie: Das wird nichts mehr!

Die China-hongkong Photo Products Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,14 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,131 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einer Distanz von -6,43 Prozent unter dem GD200 bewertet wird. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,15 HKD, was einem Abstand von -12,67 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die China-hongkong Photo Products-Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 100, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 3,14, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik verzeichnet die China-hongkong Photo Products Aktie ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 6, was eine positive Differenz von +0,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Händler" darstellt. Aufgrund dieser positiven Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.