China-Hongkong Photo Products Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Marktstimmung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von China-hongkong Photo Products ein Thema in den sozialen Medien, allerdings gab es keine signifikanten positiven oder negativen Reaktionen. Auch das allgemeine Meinungsbild zu China-hongkong Photo Products war weder besonders positiv noch negativ. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von China-hongkong Photo Products als unterbewertet eingestuft, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 3,14 insgesamt 92 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler", der 37,89 beträgt. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet China-hongkong Photo Products nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 0,93 Prozentpunkte (6,58 % gegenüber 5,65 %), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI für China-hongkong Photo Products liegt bei 43,75 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 72,73, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält China-hongkong Photo Products gemäß der Analyse eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment, eine "Gut"-Bewertung in der fundamentalen Analyse, eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik und eine "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf den RSI.