China-Hongkong Photo Products Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegt haben, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der China-hongkong Photo Products liegt bei 62,5, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten beiden Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die in Bezug auf China-hongkong Photo Products angesprochen wurden, führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von China-hongkong Photo Products mit 27,84 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 2,66 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die China-hongkong Photo Products-Aktie ein Durchschnitt von 0,13 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,149 HKD, was einer Abweichung von +14,62 Prozent entspricht. Sowohl aus der Sicht der einfachen als auch der kurzfristigen Charttechnik wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die China-hongkong Photo Products-Aktie positive Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse.