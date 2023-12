China High-Tech-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von China Hi-tech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,21 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 3,01 Prozent, was darauf hinweist, dass China Hi-tech in diesem Branchenvergleich um -7,22 Prozent unterperformt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 7,11 Prozent, wobei China Hi-tech um 11,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält China Hi-tech in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für China Hi-tech in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Auch hier erhält China Hi-tech eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Hi-tech liegt bei 47,37, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI bei 43, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Hi-tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,16 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (6,18 CNH) liegt somit auf ähnlichem Niveau (+0,32 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,64 Prozent).

Insgesamt erhält die China Hi-tech-Aktie auf Basis der technischen Analysen eine "Gut"-Bewertung.