China High-Tech Aktie: Das war abzusehen!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage unter den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positiv war die Diskussion an zwei Tagen, während sieben Tage von negativer Kommunikation geprägt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Hi-tech diskutiert. Deshalb bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret gab es 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt China Hi-tech mit einer Rendite von -11,64 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,97 Prozent. Auch hier liegt China Hi-tech mit 7,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für China Hi-tech in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher bekommt China Hi-tech in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Hi-tech-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.