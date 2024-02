China High-Tech Aktie: Viel Lärm um nichts!

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Hi-tech von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 6 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dementsprechend eine "Schlecht" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einblicke. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die China Hi-tech-Aktie ein Durchschnitt von 5,96 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,11 CNH (-31,04 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,62 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-26,87 Prozent Abweichung). Die China Hi-tech-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von China Hi-tech bei -40,09 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche mit einer mittleren Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,27 Prozent liegt China Hi-tech mit 23,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.