China High-Tech Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die China Hi-tech Aktie befindet sich derzeit mit einem Kurs von 5,68 CNH um 3,73 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, lautet die Einschätzung hingegen "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,89 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Hi-tech ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 9 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung bezüglich des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert von 30 deutet darauf hin, dass die China Hi-tech Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung bezüglich des Relative Strength-Index.