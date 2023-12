China High-Tech Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Aktuell liegt der RSI des China Hi-tech bei 44,44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde China Hi-tech von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 8 exakt berechenbare Schlecht-Signale identifiziert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von China Hi-tech mit -4,21 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt das Unternehmen mit 7,81 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite von 3,6 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Zusammengefasst erhält China Hi-tech für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China High-Tech-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich China High-Tech jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China High-Tech-Analyse.

China High-Tech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...