China High-Tech Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von China Hi-tech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,64 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -2,95 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,69 Prozent für China Hi-tech. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 6,51 Prozent, wobei China Hi-tech um 18,15 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Hi-tech derzeit bei 6,13 CNH. Der Aktienkurs selbst ging aus dem Handel und erreichte 5,6 CNH, was einen Abstand von -8,65 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 5,86 CNH erreicht, was einer Differenz von -4,44 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund "Neutral".

Analysten betrachten nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung, um Aktienkurse zu bewerten. Die Untersuchung sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare zu China Hi-tech überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Hi-tech-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 87 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse ein insgesamt "Schlecht"-Rating für China Hi-tech.