China High-Tech Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmung an den Aktienmärkten kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage eingeschätzt werden. Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um China Hi-tech zu messen und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv ausfielen. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um China Hi-tech diskutiert. Auf Grundlage dieser Untersuchung erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Zusätzlich wurden Handelssignale analysiert, wobei drei konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Demnach wird die Stimmung rund um China Hi-tech als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale eher auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeuten.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Hi-tech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,94 CNH lag. Der letzte Schlusskurs betrug jedoch nur 4,73 CNH, was einer Abweichung von -20,37 Prozent entspricht und deshalb zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -14,31 Prozent.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass sich die Stimmung rund um China Hi-tech in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass China Hi-tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,09 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche ist dies eine Underperformance von -24,6 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 27,11 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.