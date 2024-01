China High-Tech Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Diskussionen über China Hi-tech in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Im zurückliegenden Zeitraum konnten insgesamt acht Handelssignale ermittelt werden, wovon keines als positiv bewertet wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Hi-tech bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der China Hi-tech von 5,67 CNH eine Entfernung von -6,9 Prozent vom GD200 (6,09 CNH) auf, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, 5,91 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,06 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der China Hi-tech-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt China Hi-tech mit einer Rendite von -11,64 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,26 Prozent, wobei China Hi-tech mit 12,89 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine Rolle. Die Diskussionsintensität hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für China Hi-tech führt.