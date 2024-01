China High-Tech Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von China Hi-tech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 18,07 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -3,69 Prozent, und China Hi-tech liegt aktuell 7,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Hi-tech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,1 CNH. Der letzte Schlusskurs von 5,68 CNH weicht somit um -6,89 Prozent ab und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (5,9 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,73 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um China Hi-tech zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen zur Aktie geäußert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch acht Handelssignale ermittelt, von denen keines als positiv bewertet wird, was letztlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für die China Hi-tech zeigt jedoch eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.