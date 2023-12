China High Speed Transmission Equipmentadr Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. China High Speed Transmission Equipment wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 56 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für China High Speed Transmission Equipment liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 64,77), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von China High Speed Transmission Equipment zeigt mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen ist ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von China High Speed Transmission Equipment in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China High Speed Transmission Equipment bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 49,21) unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite für die China High Speed Transmission Equipment-Aktie beträgt 0 Prozent auf Basis des aktuellen Kursniveaus, was 6,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 6,29) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.