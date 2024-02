China High Speed Transmission Equipment Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die China High Speed Transmission Equipment-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 2,09 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 1,56 HKD liegt und somit einen Abstand von -25,36 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 1,46 HKD erreicht, was einer Differenz von +6,85 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hin. Insgesamt wird die China High Speed Transmission Equipment-Aktie in diesem Punkt daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 19,35 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Über- noch Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die China High Speed Transmission Equipment-Aktie in Bezug auf den RSI ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -63,46 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um 56 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,82 Prozent aufweist, liegt die China High Speed Transmission Equipment-Aktie mit 53,64 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China High Speed Transmission Equipment-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich China High Speed Transmission Equipment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China High Speed Transmission Equipment-Analyse.

China High Speed Transmission Equipment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...