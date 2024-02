China High Speed Transmission Equipment Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Aktie des Unternehmens China High Speed Transmission Equipment wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, im üblichen Rahmen liegt. Daher wurde die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs weist China High Speed Transmission Equipment eine Rendite von -63,46 Prozent im letzten Jahr auf. Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" ist die Aktie damit um 55,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -9,8 Prozent, wobei China High Speed Transmission Equipment aktuell 53,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China High Speed Transmission Equipment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um -35,68 Prozent über dem GD200 (gleitender Durchschnitt über 200 Tage) und um -7,43 Prozent unter dem GD50 (gleitender Durchschnitt über 50 Tage). Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China High Speed Transmission Equipment 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als unterbewertet gilt. Diese Einschätzung führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie als "Gut".