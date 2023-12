China High Speed Transmission Equipment Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die China High Speed Transmission Equipment-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 2,44 HKD, während der aktuelle Kurs bei 1,6 HKD liegt - eine Abweichung von -34,43 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,81 HKD liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -11,6 Prozent führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

In fundamentaler Hinsicht weist die China High Speed Transmission Equipment-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,21 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die China High Speed Transmission Equipment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (56 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (64,77) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Auf- und Abwärtsbewegungen.

Insgesamt erhält die China High Speed Transmission Equipment-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der fundamentalen Kriterien, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index eine Gesamtbewertung von "Neutral".