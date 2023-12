China High Speed Transmission Equipment Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Stimmung und Diskussion über China High Speed Transmission Equipment in den sozialen Medien haben sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung zu einem geringeren Ertrag von 6,28 Prozentpunkten führt. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Performance in den letzten 12 Monaten hat China High Speed Transmission Equipment eine Underperformance von 41,66 Prozent im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung erzielt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors lag die Aktie 41,54 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird China High Speed Transmission Equipment aufgrund dieser Faktoren insgesamt mit einer neutralen bis schlechten Bewertung eingestuft.