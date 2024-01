China High Speed Transmission Equipment Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten zwei Wochen wurde China High Speed Transmission Equipment von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", basierend auf den überwiegend neutralen Themen, die in Bezug auf diesen Wert angesprochen wurden.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Aktie von China High Speed Transmission Equipment im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,7 Prozent erzielt, was 49,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -5,7 Prozent, und China High Speed Transmission Equipment liegt aktuell 49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index für die Aktie von China High Speed Transmission Equipment zeigt, dass sie als Neutral-Titel eingestuft ist. Der RSI7 beträgt 35 und der RSI25 beträgt 57,05, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt China High Speed Transmission Equipment momentan unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Anleger-Stimmung, des Aktienkurses, des Relative Strength Index und der Dividende, dass die Aktie von China High Speed Transmission Equipment aktuell neutral oder schlecht bewertet wird.