China High-Speed Railway Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die China High Speed Railway wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,41 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs mit 2,41 CNH um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, GD50, liegt bei 2,4 CNH, was einer Abweichung von +0,42 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Neutral" für die Aktie.

Eine fundamentale Bewertung ergibt ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 146,66, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Straße und Schiene" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche hat die China High Speed Railway in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,77 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um 0,42 Prozent gestiegen ist. Dies führt zu einer Outperformance von +3,35 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,84 Prozent hatte, liegt die China High Speed Railway mit 4,6 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wird ebenfalls positiv bewertet. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Befunde über die China High Speed Railway. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien zu der Aktie diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.