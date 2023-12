China Healthwise Holdings Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die China Healthwise-Aktie verzeichnet einen aktuellen Kurs von 0,04 HKD, was einer Entfernung von -55,56 Prozent vom GD200 (0,09 HKD) entspricht. Dieses "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht deutet darauf hin, dass der GD50 bei 0,05 HKD liegt, was wiederum einen Abstand von -20 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet und das Anleger-Sentiment dementsprechend als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte China Healthwise langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) weist auf eine Überkauftheit der China Healthwise-Aktie hin, da der 7-Tage-RSI bei 100 Punkten liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI25 hingegen liegt bei 59,32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält China Healthwise somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Analysepunkt.