China Healthwise Holdings Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Stimmung rund um die China Healthwise Aktie wird auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Die Kommentare und Befunde der Nutzer der sozialen Medien waren neutral, und auch die Diskussionen der letzten Tage behandelten hauptsächlich neutrale Themen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die China Healthwise Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird analysiert, ob die China Healthwise Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 16 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das China Healthwise-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -21,43 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +37,5 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität in den Diskussionen rund um die China Healthwise Aktie gemessen. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" vergeben.