China Healthwise Holdings Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Anleger-Stimmung bei China Healthwise ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen prägten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz der Aktie zeigte die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird auch hier die Einschätzung "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Healthwise-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Handelstagen keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die China Healthwise-Aktie ein Durchschnitt von 0,09 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,043 HKD, was einem Unterschied von -52,22 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die China Healthwise-Aktie aufgrund der verschiedenen Analyseergebnisse eine neutrale bis schlechte Bewertung.