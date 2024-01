China Healthwise Holdings Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die China Healthwise hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet und ist derzeit sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch der vergangenen 200 Tage entfernt. Dies führt zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen neutral über China Healthwise diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als neutral eingestuft.

Die Kommunikation über China Healthwise in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der letzten Zeit. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine neutrale Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass China Healthwise derzeit überkauft ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält das China Healthwise-Wertpapier damit eine schlechte und neutrale Bewertung in verschiedenen Bereichen der Analyse.