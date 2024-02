China Health Management-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung setzt. Der RSI der China Health Management liegt bei 81,82, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für die China Health Management bei 43, was als neutral eingestuft wird und somit zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die China Health Management liegt mit einem Kurs von 0,007 USD derzeit um -30 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -30 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für China Health Management in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als neutral bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für China Health Management. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die eine "Gut" Bewertung für die Aktie ergeben. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung zur Anleger-Stimmung als "Gut".